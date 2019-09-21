Де Брёйне мощным ударом в девятку забил восьмой мяч «Манчестер Сити» «Уотфорду»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне довершил разгром «Уотфорда» в матче шестого тура АПЛ. Бельгийский хавбек на 85-й минуте забил восьмой мяч в ворота аутсайдера АПЛ. Де Брёйне получил мяч на левом краю чужой штрафной и мощным ударом из-под защитника отправил мяч в ближнюю девятку ворот «Уотфорда».
Видео доступно на «Чемпионате».
Также в этом матче в составе «Сити» хет-три оформил Бернарду Силва, ещё по одному мячу забили Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез и Николас Отаменди.
«Манчестер Сити» в пяти турах набрал 10 очков. Клуб из Манчестера занимает в турнирной таблице третье место. «Уотфорд» неудачно стартовал, набрав лишь два балла в пяти стартовых турах. После провала на старте руководство отправило в отставку Хави Грасию, которого на посту главного тренера «шершней» заменил Кике Флорес.
- 21 сентября 2019
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