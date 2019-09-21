«Химки» разгромили «Факел» в ФНЛ, «Чертаново» уступило «Шиннику»

В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги воронежский «Факел» принимал «Химки». Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Первый мяч забил полузащитник «Химок» Артём Полярус на 11-й минуте. Спустя четыре минуты преимущество гостей увеличил хавбек Александр Трошечкин. В начале второго тайма Полярус оформил дубль.

Для «Химок» эта победа стала второй подряд в ФНЛ. Команда Андрея Талалаева, набрав 33 очка, занимает второе место в турнирной таблице.

Результаты других матчей 14-го тура Футбольной национальной лиги

«Чертаново» — «Шинник» — 0:1

«Армавир» — «Луч» — 0:0

«Балтика» — «Ротор» — 2:1.

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