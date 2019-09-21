«Химки» разгромили «Факел» в ФНЛ, «Чертаново» уступило «Шиннику»
В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги воронежский «Факел» принимал «Химки». Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Первый мяч забил полузащитник «Химок» Артём Полярус на 11-й минуте. Спустя четыре минуты преимущество гостей увеличил хавбек Александр Трошечкин. В начале второго тайма Полярус оформил дубль.
Для «Химок» эта победа стала второй подряд в ФНЛ. Команда Андрея Талалаева, набрав 33 очка, занимает второе место в турнирной таблице.
Результаты других матчей 14-го тура Футбольной национальной лиги
«Чертаново» — «Шинник» — 0:1
«Армавир» — «Луч» — 0:0
«Балтика» — «Ротор» — 2:1.
Календарь матчей ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
21 сентября 2019, суббота. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 3
Химки
Химки
0:1 Полярус – 11' 0:2 Трошечкин – 15' 0:3 Полярус – 49'
ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
21 сентября 2019, суббота. 18:00 МСК
Чертаново
Москва
Окончен
0 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 Алейников – 41'
ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
21 сентября 2019, суббота. 18:00 МСК
Армавир
Армавир
Окончен
0 : 0
Луч
Владивосток
ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
21 сентября 2019, суббота. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Удалый – 52' 1:1 Казаев – 88' 2:1 Андраде – 90+1'
«Торпедо» одержало девятую победу подряд в ФНЛ, обыграв «Томь»
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