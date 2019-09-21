«Ростов» потерпел поражение в матче с «Тамбовом»

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал «Ростов». Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, отправивший мяч в ворота соперника на 27-й минуте после передачи полузащитника Алексея Ионова. До перерыва счёт сравнял форвард «Тамбова» Георгий Мелкадзе. На 61-й минуте Мелкадзе оформил дубль, голевой пас отдал защитник Гурам Тетрашвили.

Для «Тамбова» эта победа стала первой в последних семи матчах в чемпионате России. Команда Александра Григоряна прервала победную серию «Ростова», которая состояла из трёх встреч.

«Ростов», набрав 20 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Тамбов» (8) — 14-е.