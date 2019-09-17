Кашчелан назвал Григоряна слабаком

Полузащитник «Балтики» Младен Кашчелан прокомментировал слова главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна, который ранее заявил, что футболист не готов к выступлению в Премьер-Лиге.



«Для меня это характеристика слабаков – тех, кто не может говорить прямо в глаза. Это человек, который показал свое истинное лицо, не люблю таких людей. Кстати, после матча он меня просил, чтобы его не убирали из команды. Конечно, я мог повлиять на это. И подобное было не однажды. После матча с «Факелом» Григорян просил меня и ещё пару опытных футболистов поговорить с руководством, чтобы с него сняли давление, ведь перед ним стояла чёткая задача занять первое место. Конечно, мы это сделали: нам был нужен результат и спокойная обстановка.



А то, что он потом заявил, очень некрасиво. Можно вспомнить и то, как мне сообщили, что я не нужен. Опять же, узнал об этом не напрямую от Григоряна. Он отправил кому-то в клубе голосовое сообщение, а тот человек переправил мне», – цитирует «Большой спорт» Кашчелана.

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