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Худяков: чтобы Мелкадзе сыграл со «Спартаком», нужно заплатить огромную сумму

Худяков: чтобы Мелкадзе сыграл со «Спартаком», нужно заплатить огромную сумму
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков после домашней встречи 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1) сказал, что форвард Георгий Мелкадзе вряд ли сможет помочь команде в матче с московским «Спартаком», которому принадлежат права на футболиста.

«Со «Спартаком» Георгий сыграть, скорее всего, не сможет, потому что по арендному договору за его участие в матче предусматривается выплата огромной суммы», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче с «Ростовом» Мелкадзе оформил дубль. Для 22-летнего россиянина эти голы стали первыми в чемпионате России.

В РПЛ «Тамбов» сыграет со «Спартаком» в 26-м туре. Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 19 апреля.

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