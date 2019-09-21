Полузащитник «Лестера» ответил на новость The Sun про его «ужасный» рюкзак
Полузащитник «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон порадовал болельщиков своим ответом изданию The Sun в «Твиттере».
В аккаунте газеты была опубликована ссылка на материал, посвящённый футболисту «лис», со следующим заголовком: «Джеймс Мэддисон прибыл на матч с «Тоттенхэмом» с «ужасным» рюкзаком за £ 6,5 тысячи».
Мэддисон ответил изданию так: «Думаю, было бы хуже, если бы я прибыл на матч с выпуском The Sun в руках». Пользователи социальной сети оценили сообщение Джеймса более чем в 100 тысяч лайков.
Матч «Лестера» с «Тоттенхэмом» в 6-м туре английской Премьер-лиги завершился победой «лис» со счётом 2:1. Мэддисон провёл на поле все 90 минут и стал автором решающего гола на 85-й минуте, поразив ворота соперника ударом с дальней дистанции.
Роскошный удар и два отменённых гола — в обзоре матча «Лестер» — «Тоттэнхем»
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