«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей
«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (ночная смена).
Требования: грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в Интернет, знание английского языка, уверенное ориентирование в мире спорта.
График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.
Присылайте резюме на электронную почту: y.zotov@rambler-co.ru.
- 22 сентября 2019
-
09:53
-
09:38
-
09:33
-
09:16
-
09:15
-
09:06
-
08:39
-
08:26
-
08:05
-
07:54
-
06:00
-
05:53
-
05:12
-
04:37
-
04:22
-
03:56
-
03:27
-
03:19
-
02:49
-
02:25
-
02:06
-
01:53
-
01:37
-
01:25
-
01:16
-
00:55
-
00:46
-
00:44
-
00:25
-
00:25
-
00:11
-
00:00
- 21 сентября 2019
-
23:54
-
23:43
-
23:42
Партнерский контент