Гол и передача Ибрагимовича помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграть в матче MLS

В матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» принимал «Монреаль Импэкт». Встреча прошла на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк — Хоум Депот-центр» в Карсоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 31-й минуте счёт открыл нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович. В начале второго тайма, на 48-й минуте, ответный мяч в ворота хозяев отправил полузащитник «Монреаль Импэкт» Ласси Лаппалайнен. Через 2 минуты форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Уриэль Антуна забил победный гол с подачи Ибрагимовича.

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«Лос-Анджелес Гэлакси» набрал 48 очков в 31 матче и занимает 6-е место в турнирной таблице MLS. «Монреаль Импэкт» (37) — на 18-м месте.