Окслейд-Чемберлен: это Салах не жадный? Он нам не пасует. Вы что, с ума сошли?!

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен пошутил о партнёре по команде Мохамеде Салахе.
«Это Салах не жадный? Вы меня пытаетесь разозлить? Этот парень нам не пасует. Вы что, с ума сошли?! Спросите Садио Мане.
На самом деле он не жадный. Дело в том, что Салах — бомбардир. Он должен забивать голы. Мы не можем ожидать, что он будет всё время пасовать нам и при этом забьёт кучу мячей.
Его стиль игры приносит нам победы, поэтому пусть делает то, что должен. Он забивает — мы побеждаем. Я счастлив. Мо, делай что хочешь!» — сказал Окслейд-Чемберлен в интервью BBC.
Напомним, в матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Ливерпуль» (0:3) камеры зафиксировали, как Мане высказывал претензии Салаху за то, что египтянин не отдал ему передачу в одном из моментов встречи. После этого в СМИ появилась информация о конфликте двух игроков.
- 22 сентября 2019
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