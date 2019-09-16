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Мане: помирились с Салахом и стали добрыми друзьями, как раньше

Мане: помирились с Салахом и стали добрыми друзьями, как раньше
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что помирился с одноклубником Мохамедом Салахом.

«Эпизод с Салахом? Это уже забыто. Это те вещи, которые происходят в футболе. Иногда вам приходится проговаривать друг другу в лицо определённые моменты. Но мы помирились и стали такими же добрыми друзьями, какими были раньше, — приводит слова Мане Canal+.

Напомним, что скандальная история началась во время матча 3-го тура английской Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Ливерпулем» (0:3). В одном из игровых моментов Салах не дал пас Мане. Сенегальца спустя буквально минуту заменили, и телеоператоры зафиксировали, как тот бурно высказывался в адрес своего партнёра по атаке, а потом продолжил вести себя эмоционально на скамейке запасных.

«Ливерпуль» после пяти туров возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

Салах дал понять, что у него нет проблем с Мане
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