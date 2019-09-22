Мариу — о победе «Локомотива»: я счастлив. Хорошая работа, парни!

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу поделился эмоциями после победы со счётом 3:2 в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Я счастлив. Хорошая работа, парни! Рад, что мы одержали третью победу подряд. Португальская связка отлично сработала в моменте с третьим голом», — написал Мариу на своей странице в «Твиттере».

Автором третьего мяча в ворота «Оренбурга» стал нападающий «железнодорожников» Антонио Эдер. Жоау записал в актив результативную передачу.

«Локомотив», набрав 20 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионате России. В 11-м туре столичная команда сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» 28 сентября, начало — в 19:00 мск.