Как же «Локо» повезло с Крыховяком! Просто образец легионера

Его явление в «Локомотив» многие встретили со скепсисом и настороженностью. Статус запасного игрока заштатного «Вест Бромвича», возраст (28 с половиной лет) и репутация модника и тусовщика – всё это не способствовало всплеску энтуазиазма в красно-зелёном сообществе. Сколько любителей лёгких деньжат перевидал чемпионат России – не сосчитать. Крыховяк, на первый взгляд, собирательному образу звёздного хлыща полностью соответствовал.

Приписка о возможном – не обязательном – праве выкупа полузащитника у «ПСЖ» за фиксированную сумму воспринималась как формальность. Трудно было поверить, что поляк станет так рвать жилы (и не только) в РПЛ, что у «Локо» возникнет непреодолимое желание расстаться с 10 миллионами евро и оставить его надолго. Сегодня перед инициаторами сделки можно снять шляпу: трансфер превзошёл самые смелые ожидания. Но наибольший респект – самому Гжегожу. Он не только наиграл на полноценный контракт с «железнодорожниками», но и продолжает приносить команде колоссальную пользу.

Мы, в общем-то, и раньше знали Крыховяка как исполнителя разностороннего и качественного. Но на 30-м году жизни локомотивская семёрка демонстрирует просто чудеса универсализма. Куда Сёмин направит, там и пашет, и везде – добросовестно и эффективно.

Травмы обоих Миранчуков поставили главного «железнодорожника» в крайне затруднительное положение. Юрий Палыч вышел из него оригинально и вместе с тем успешно. Внедрение в опорную зону номинального стопера Мурило развязало руки в созидательной игре Крыховяку. А строить Гжегож умеет не хуже, чем крушить. Лучшее тому подтверждение – голы в Сочи и Леверкузене. В Оренбурге лидерская сущность поляка вновь проявилась в полной мере.

У Крыховяка есть одно качество, нетипичное для высокооплачивыемых легионеров РПЛ – яростное стремление быть везде, успеть всюду. Завидная выносливость позволяет ему покрывать огромные дистанции и, дисциплинированно отрабатывая в защите, сохранять силы для определяющих ходов в атаке.

О диапазоне действий Крыховяка исчерпывающе скажут четыре момента из первого тайма:

1) на поляке хозяева заработали два первых фола в матче;

2) Крыховяк блокировал опасный удар Малых с угла штрафной;

3) в его активе потенциально голевой пас на Жемалетдинова (последний совсем немного промахнулся);

4) но самое важное действие 45-минутки Крыховяк совершил на 10-й минуте – после такого роскошного навеса Баринов не имел права промазать; он и забил.

Для полноты картины – краткий перечень важных ТТД польского бородача из тайма второго: два удара по воротам (один точный, один – не очень), пара выносов мяча на угловой и ещё один – в поле, после штрафного.

Тепловая карта действий Крыховяка в матче с «Оренбургом»

Замена в конце матча – результат повреждения в комплекте с усталостью. Между финальным свистком в Леверкузене и первым в Оренбурге прошло всего 83 часа. Портал whoscored оценил работу седьмого номера «Локо» восьмёркой. У Жоау Марио балл на 0,1 выше, у Баринова – на 0,3. Равиль Сабитов в эфире «Матч Премьер» признал Крыховяка лучшим игроком матча.



Огненную концовку – гол хозяев в компенсированное время при счёте 1:3 – Гжегож посмотрел со скамейки. Но в том, что и следующий матч он начнёт на поле, практически нет сомнений. Если, конечно, доктора дадут добро.