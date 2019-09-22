Как же «Локо» повезло с Крыховяком! Просто образец легионера

Его явление в «Локомотив» многие встретили со скепсисом и настороженностью. Статус запасного игрока заштатного «Вест Бромвича», возраст (28 с половиной лет) и репутация модника и тусовщика – всё это не способствовало всплеску энтуазиазма в красно-зелёном сообществе. Сколько любителей лёгких деньжат перевидал чемпионат России – не сосчитать. Крыховяк, на первый взгляд, собирательному образу звёздного хлыща полностью соответствовал.
Приписка о возможном – не обязательном – праве выкупа полузащитника у «ПСЖ» за фиксированную сумму воспринималась как формальность. Трудно было поверить, что поляк станет так рвать жилы (и не только) в РПЛ, что у «Локо» возникнет непреодолимое желание расстаться с 10 миллионами евро и оставить его надолго. Сегодня перед инициаторами сделки можно снять шляпу: трансфер превзошёл самые смелые ожидания. Но наибольший респект – самому Гжегожу. Он не только наиграл на полноценный контракт с «железнодорожниками», но и продолжает приносить команде колоссальную пользу.
Мы, в общем-то, и раньше знали Крыховяка как исполнителя разностороннего и качественного. Но на 30-м году жизни локомотивская семёрка демонстрирует просто чудеса универсализма. Куда Сёмин направит, там и пашет, и везде – добросовестно и эффективно.
Травмы обоих Миранчуков поставили главного «железнодорожника» в крайне затруднительное положение. Юрий Палыч вышел из него оригинально и вместе с тем успешно. Внедрение в опорную зону номинального стопера Мурило развязало руки в созидательной игре Крыховяку. А строить Гжегож умеет не хуже, чем крушить. Лучшее тому подтверждение – голы в Сочи и Леверкузене. В Оренбурге лидерская сущность поляка вновь проявилась в полной мере.
У Крыховяка есть одно качество, нетипичное для высокооплачивыемых легионеров РПЛ – яростное стремление быть везде, успеть всюду. Завидная выносливость позволяет ему покрывать огромные дистанции и, дисциплинированно отрабатывая в защите, сохранять силы для определяющих ходов в атаке.
О диапазоне действий Крыховяка исчерпывающе скажут четыре момента из первого тайма:
1) на поляке хозяева заработали два первых фола в матче;
2) Крыховяк блокировал опасный удар Малых с угла штрафной;
3) в его активе потенциально голевой пас на Жемалетдинова (последний совсем немного промахнулся);
4) но самое важное действие 45-минутки Крыховяк совершил на 10-й минуте – после такого роскошного навеса Баринов не имел права промазать; он и забил.
Для полноты картины – краткий перечень важных ТТД польского бородача из тайма второго: два удара по воротам (один точный, один – не очень), пара выносов мяча на угловой и ещё один – в поле, после штрафного.
Замена в конце матча – результат повреждения в комплекте с усталостью. Между финальным свистком в Леверкузене и первым в Оренбурге прошло всего 83 часа. Портал whoscored оценил работу седьмого номера «Локо» восьмёркой. У Жоау Марио балл на 0,1 выше, у Баринова – на 0,3. Равиль Сабитов в эфире «Матч Премьер» признал Крыховяка лучшим игроком матча.
Огненную концовку – гол хозяев в компенсированное время при счёте 1:3 – Гжегож посмотрел со скамейки. Но в том, что и следующий матч он начнёт на поле, практически нет сомнений. Если, конечно, доктора дадут добро.
- 22 сентября 2019
-
14:20
-
14:16
-
14:09
-
13:55
-
13:30
-
13:25
-
13:08
-
13:00
-
12:49
-
12:48
-
12:39
-
12:23
-
12:14
-
11:41
-
11:37
-
11:24
-
11:21
-
11:07
-
11:00
-
10:54
-
10:30
-
10:21
-
10:15
-
10:08
-
10:06
-
09:57
-
09:53
-
09:38
-
09:33
-
09:16
-
09:15
-
09:06
-
08:39
-
08:26
-
08:05