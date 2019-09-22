Дубль Льоренте помог «Наполи» разгромить «Лечче»

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Наполи» разгромил «Лечче» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Лечче на стадионе «Виа Дель Маре». Обслуживал матч арбитр Марко Пиччинини.
Счёт был открыт на 28-й минуте. Автором гола стал Фернандо Льоренте. На 40-й минуте преимущество неаполитанского клуба увеличил Лоренцо Инсинье, реализовав 11-метровый. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Фабиан Руис с передачи Инсинье. На 61-й минуте разрыв в счёте сократил Марко Манкозу, реализовав пенальти. В конце матча Льоренте оформил дубль, доведя счёт до разгромного.
«Наполи», набрав 9 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» (3) — на 18-м месте.
Также завершились ещё два матча 4-го тура Серии А. «Рома» на выезде обыграла «Болонью» благодаря голу Эдина Джеко на 94-й минуте. «Сампдория» победила «Торино» (1:0).
- 22 сентября 2019
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