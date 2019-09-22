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Дубль Льоренте помог «Наполи» разгромить «Лечче»

Дубль Льоренте помог «Наполи» разгромить «Лечче»
Футбол / Италия 0

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Наполи» разгромил «Лечче» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Лечче на стадионе «Виа Дель Маре». Обслуживал матч арбитр Марко Пиччинини.

Счёт был открыт на 28-й минуте. Автором гола стал Фернандо Льоренте. На 40-й минуте преимущество неаполитанского клуба увеличил Лоренцо Инсинье, реализовав 11-метровый. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Фабиан Руис с передачи Инсинье. На 61-й минуте разрыв в счёте сократил Марко Манкозу, реализовав пенальти. В конце матча Льоренте оформил дубль, доведя счёт до разгромного.

«Наполи», набрав 9 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» (3) — на 18-м месте.

Также завершились ещё два матча 4-го тура Серии А. «Рома» на выезде обыграла «Болонью» благодаря голу Эдина Джеко на 94-й минуте. «Сампдория» победила «Торино» (1:0).

Италия - Серия А. 4-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
1 : 4
Наполи
Неаполь
0:1 Льоренте – 28'   0:2 Инсинье – 40' (пен)   0:3 Руис – 52'   1:3 Манкозу – 61' (пен)   1:4 Льоренте – 82'
Италия - Серия А. 4-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 2
Рома
Рим
0:1 Коларов – 49'   1:1 Сансоне – 54' (пен)   1:2 Джеко – 90+4'
Удаления: нет / Манчини – 85'
Италия - Серия А. 4-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
1 : 0
Торино
Турин
1:0 Габбьядини – 56'
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