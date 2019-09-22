Гончаренко: Чалову попали по лицу, но ничего страшного не случилось, это футбол
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии нападающего команды Фёдора Чалова, который с окровавленным лицом заканчивал матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:2).
«Чалову опять попали по лицу, но это футбол. Иногда бьют, больно. Ничего страшного не случилось», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
Напомним, что 11 августа Чалов получил перелом носа в матче 5-го тура РПЛ (0:0) с «Сочи» в результате удара защитника соперника Ивана Миладиновича.
ЦСКА, набрав 22 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В 11-м туре московский клуб на выезде сыграет с «Уралом». Матч состоится 29 сентября.
Гончаренко: такие матчи, как с «Краснодаром», закаляют характер команды
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