Гончаренко: Чалову попали по лицу, но ничего страшного не случилось, это футбол

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии нападающего команды Фёдора Чалова, который с окровавленным лицом заканчивал матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:2).

«Чалову опять попали по лицу, но это футбол. Иногда бьют, больно. Ничего страшного не случилось», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Напомним, что 11 августа Чалов получил перелом носа в матче 5-го тура РПЛ (0:0) с «Сочи» в результате удара защитника соперника Ивана Миладиновича.

ЦСКА, набрав 22 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В 11-м туре московский клуб на выезде сыграет с «Уралом». Матч состоится 29 сентября.