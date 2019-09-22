«Лацио» обыграл «Парму» в матче Серии А
В матче 4-го тура чемпионата Италии «Лацио» победил «Парму» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Розарио Абиссо, которому ассистировали Таркизио Вилла и Лоренцо Гори.
Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором гола стал Чиро Иммобиле, которому ассистировал Луис Альберто. В середине второго тайма преимущество римского клуба увеличил Адам Марушич. Голевой передачей отметился Сергей Милинкович-Савич.
«Лацио», набрав семь очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Парма» (3) — на 15-м месте в таблице.
В 5-м туре «Лацио» на выезде сыграет с миланским «Интером», а «Парме» предстоит домашняя игра с «Сассуоло». Оба матча состоятся 25 сентября.
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