«Лацио» обыграл «Парму» в матче Серии А

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Лацио» победил «Парму» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Розарио Абиссо, которому ассистировали Таркизио Вилла и Лоренцо Гори.

Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором гола стал Чиро Иммобиле, которому ассистировал Луис Альберто. В середине второго тайма преимущество римского клуба увеличил Адам Марушич. Голевой передачей отметился Сергей Милинкович-Савич.

«Лацио», набрав семь очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Парма» (3) — на 15-м месте в таблице.

В 5-м туре «Лацио» на выезде сыграет с миланским «Интером», а «Парме» предстоит домашняя игра с «Сассуоло». Оба матча состоятся 25 сентября.