Алана Мамаева анонсировала интервью с мужем
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети анонсировала выход интервью с супругом.
Видео можно посмотреть на странице Аланы Мамаевой в «Инстаграме».
Напомним, что 17 сентября Мамаев вышел на свободу по условиям условно-досрочного освобождения. Осенью прошлого года Мамаев, нападающий Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев. Позже суд одобрил прошение об условно-досрочном освобождении.
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