Сборная Португалии — о Роналду: лучший в истории
Пресс-служба сборной Португалии отреагировала на новость о том, что нападающий национальной команды и «Ювентуса» Криштиану Роналду занял третье место в голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.
«Лучший в истории», — сообщается в «твиттере» португальской сборной.
34-летний Роналду набрал 36 баллов в голосовании, уступив голландскому защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку (38) и аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси (46).
В прошлом сезоне 34-летний Роналду в составе «Ювентуса» стал чемпионом Италии, обладателем Суперкубка Италии, а также был признан лучшим игроком Серии А. Со сборной Португалии Криштиану стал победителем Лиги наций УЕФА.
В нынешнем сезоне Роналду провёл четыре матча в Серии А и забил два гола.
Ван Дейк занял 2-е место в голосовании за лучшего игрока года, Роналду — 3-й
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