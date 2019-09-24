Мбаппе второй раз попадает в символическую сборную ФИФА

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал своё второе подряд попадание в символическую сборную ФИФА. Футболист поблагодарил клуб и сборную Франции за поддержку.



«Я действительно очень счастлив. Счастлив быть здесь. Это уже второй раз. Я усердно работал весь год, поэтому хочу поблагодарить «ПСЖ» и сборную Франции за поддержку и возможность. Рад видеть всех игроков здесь. Горжусь тем, что я в символической сборной», — приводит слова Мбаппе RMC.



Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. В нынешнем сезоне 20-летний французский форвард принял участие в 3 матчах Лиги 1, записал на свой счёт один мяч и одну результативную передачу. На данный момент игрок восстановился после травмы и готов помочь команде в матче с «Лионом». В 2018 году Мбаппе стал чемпионом мира в составе национальной команды Франции.

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