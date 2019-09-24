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«Манчестер Юнайтед» отчитался о рекордных доходах

«Манчестер Юнайтед» отчитался о рекордных доходах
Футбол / Англия 0

Руководство «Манчестер Юнайтед» опубликовало данные о результатах очередного финансового года. Доходы клуба составили € 709,5 млн, что является новым рекордом «МЮ». Чистая прибыль клуба составила € 56 млн.

Несмотря на высокие финансовые показатели, «Манчестер Юнайтед» неудачно стартовал в новом сезоне. В шести турах клуб из Манчестера набрал лишь 8 очков. Это худший старт команды с момента образования английской Премьер-лиги.

Помимо игровых проблем клубы испытывает и кадровые сложности. Так, из-за травм выбыли Антони Марсьяль, Поль Погба, Маркус Рашфорд и Люк Шоу.

В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом». До этого «красные дьяволы» проведут матч Кубка английской лиги, соперником подопечных Уле-Гуннара Сульшера станет «Рошдэйл».

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