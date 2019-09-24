Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, рассказала, что заседание суда по рассмотрению ходатайства по условно-досрочному освобождению её подопечного перенесено на 1 октября.

«Заседание по УДО Протасовицкого перенесено на 1 октября», — сказала Прилипко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, что в октябре 2018 года Протасовицкий вместе с бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, нападающим «Зенита» Александром Кокориным и его братом Кириллом, поучаствовал в двух потасовках в Москве. В результате конфликтов пострадали три человека. Мамаев и Протасовицкий получили тюремные сроки 1 год 5 месяцев, Кокорины — 1 год 6 месяцев. Несколько дней назад Мамаев и Кокорины вышли на свободу по УДО.