Заседание по УДО Протасовицкого перенесено на 1 октября
Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, рассказала, что заседание суда по рассмотрению ходатайства по условно-досрочному освобождению её подопечного перенесено на 1 октября.
«Заседание по УДО Протасовицкого перенесено на 1 октября», — сказала Прилипко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, что в октябре 2018 года Протасовицкий вместе с бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, нападающим «Зенита» Александром Кокориным и его братом Кириллом, поучаствовал в двух потасовках в Москве. В результате конфликтов пострадали три человека. Мамаев и Протасовицкий получили тюремные сроки 1 год 5 месяцев, Кокорины — 1 год 6 месяцев. Несколько дней назад Мамаев и Кокорины вышли на свободу по УДО.
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