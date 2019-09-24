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На машинах Кокорина нарушили ПДД на 30 тыс. рублей, пока футболист был в тюрьме

На машинах Кокорина нарушили ПДД на 30 тыс. рублей
На машинах Кокорина нарушили ПДД на 30 тыс. рублей, пока футболист был в тюрьме
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после выхода на свободу из колонии был вынужден оплатить штрафы за нарушения правил дорожного движения, сообщает Mash.

Пока 28-летний футболист находился в заключении, камеры зафиксировали, как на одной из его машин были 40 раз нарушены ПДД. Общая сумма штрафов за нарушения на всех автомобилях, среди которых превышения скорости, езда по полосе маршрутного транспорта и нарушения знаков и разметки, составила 30 тыс. рублей. Кокорин уже оплатил все штрафы.

Отмечается, что активным пользователем машин Кокорина в период его нахождения в тюрьме была его жена Дарья Валитова.

На машинах Кокорина нарушили ПДД на 30 тыс. рублей, пока футболист был в тюрьме
На машинах Кокорина нарушили ПДД на 30 тыс. рублей, пока футболист был в тюрьме
Фото: Телеграм-канал Mash

Осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

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