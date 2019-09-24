На машинах Кокорина нарушили ПДД на 30 тыс. рублей, пока футболист был в тюрьме

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после выхода на свободу из колонии был вынужден оплатить штрафы за нарушения правил дорожного движения, сообщает Mash.
Пока 28-летний футболист находился в заключении, камеры зафиксировали, как на одной из его машин были 40 раз нарушены ПДД. Общая сумма штрафов за нарушения на всех автомобилях, среди которых превышения скорости, езда по полосе маршрутного транспорта и нарушения знаков и разметки, составила 30 тыс. рублей. Кокорин уже оплатил все штрафы.
Отмечается, что активным пользователем машин Кокорина в период его нахождения в тюрьме была его жена Дарья Валитова.
Осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.
- 24 сентября 2019
-
11:57
-
11:48
-
11:39
-
11:18
-
11:02
-
10:54
-
10:50
-
10:31
-
10:22
-
10:11
-
10:09
-
09:56
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
08:32
-
08:00
-
05:47
-
04:10
-
04:00
-
03:35
-
03:31
-
03:17
-
03:10
-
02:55
-
01:51
-
01:33
-
01:32
-
00:53
-
00:39
-
00:29
-
00:14
-
00:05
- 23 сентября 2019
-
23:57