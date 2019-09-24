Габулов: Хохлов должен успокоить себя и команду, надеюсь, он выправит ситуацию

Президент владикавказской «Алании» и бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов ответил на вопрос о своём видении ситуации в московском клубе.
«Нестабильная и нервозная обстановка в «Динамо» видна с начало сезона — возможно, с этим и связано отсутствие результата и игры, которая бы удовлетворяла руководство и болельщиков. Но раз руководство доверяет Хохлову, то команда должна спокойно работать и двигаться дальше. Хохлов обязан справиться с тем давлением, которое на него сваливается, и в первую очередь он должен успокоить себя и команду. Нужно, чтобы ребята ему поверили. Через работу и характер они почувствуют свою игру и результат придёт. Проигрывать дома всегда неприятно, эмоции болельщиков понятны, они всегда негативны после таких матчей, но руководство должно действовать с холодной головой.
Верю ли я в Хохлова? Я знаю Диму Хохлова очень долго, мы несколько лет играли в одной команде. Он думающий футболист, а сейчас мы уже видели, как «Динамо» выдало несколько очень хороших по качеству футбола матчей. Очень надеюсь, что Дима выправит ситуацию с «Динамо» — время ему на это дали», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 24 сентября 2019
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