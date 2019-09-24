Пирло: единственный, кто, возможно, похож на меня, это Френки де Йонг

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло выразил мнение, что хавбек «Барселоны» Френки де Йонг играет в сходной с ним манере.

«Когда я переходил в «Ювентус», то сделал это, чтобы открыть эру побед. Я был абсолютно уверен, что это произойдёт, иначе перешёл бы в другой клуб.

«Ювентусу» нужно время, чтобы подстроиться под нового тренера, но клуб всё равно остаётся фаворитом Серии А.



Единственный, кто, возможно, похож на меня, это Френки де Йонг. В стиле игры Пьянича также есть некоторое сходство со мной, но мы разные, у каждого свои подходы», — приводит слова Пирло Football Italia со ссылкой на Radio Bianconera.

22-летний де Йонг перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно из «Аякса». Сумма трансфера составила € 75 млн.