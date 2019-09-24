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«Гранада» сыграла вничью с «Вальядолидом» в гостевом матче Примеры

«Гранада» сыграла вничью с «Вальядолидом» в гостевом матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 6-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Гранаду». Встреча прошла на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:1.

На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Вальядолида» Оскар Плано. В конце первого тайма, на 42-й минуте, форвард «Гранады» Карлос Фернандес отправил в ворота хозяев ответный мяч. Таким образом, «Гранада» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до четырёх матчей.

«Гранада» набрал 11 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вальядолид» (6) — на 12-м месте. В следующем туре чемпионата Испании «Гранада» примет «Леганес» 28 сентября, а «Вальядолид» на следующий день сыграет на выезде с «Эспаньолом».

Испания - Примера. 6-й тур
24 сентября 2019, вторник. 20:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
1 : 1
Гранада
Гранада
1:0 Плано – 12'   1:1 Фернандес – 42'
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