«Гранада» сыграла вничью с «Вальядолидом» в гостевом матче Примеры
В матче 6-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Гранаду». Встреча прошла на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:1.
На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Вальядолида» Оскар Плано. В конце первого тайма, на 42-й минуте, форвард «Гранады» Карлос Фернандес отправил в ворота хозяев ответный мяч. Таким образом, «Гранада» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до четырёх матчей.
«Гранада» набрал 11 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вальядолид» (6) — на 12-м месте. В следующем туре чемпионата Испании «Гранада» примет «Леганес» 28 сентября, а «Вальядолид» на следующий день сыграет на выезде с «Эспаньолом».
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