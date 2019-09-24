Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бетис» обыграл «Леванте» в домашнем матче Примеры

«Бетис» обыграл «Леванте» в домашнем матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 6-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Леванте». Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 7-й минуте нападающий «Леванте» Эрнани открыл счёт в матче. В компенсированное время первого тайма ответный мяч в ворота гостей отправил форвард «Бетиса» Лоренсо Морон. В начале второго тайма, на 48-й минуте, Морон оформил дубль и вывел хозяев вперёд в счёте. Через 19 минут нападающий Борха Иглесиас укрепил преимущество «Бетиса» в счёте.

«Бетис» набрал 8 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (7) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Гранада», набравшая 11 очков в 6 матчах.

Испания - Примера. 6-й тур
24 сентября 2019, вторник. 21:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 1
Леванте
Валенсия
0:1 Эрнани – 7'   1:1 Морон – 45+3'   2:1 Морон – 48'   3:1 Иглесиас – 67'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент