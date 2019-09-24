«Бетис» обыграл «Леванте» в домашнем матче Примеры

В матче 6-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Леванте». Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 7-й минуте нападающий «Леванте» Эрнани открыл счёт в матче. В компенсированное время первого тайма ответный мяч в ворота гостей отправил форвард «Бетиса» Лоренсо Морон. В начале второго тайма, на 48-й минуте, Морон оформил дубль и вывел хозяев вперёд в счёте. Через 19 минут нападающий Борха Иглесиас укрепил преимущество «Бетиса» в счёте.



«Бетис» набрал 8 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (7) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Гранада», набравшая 11 очков в 6 матчах.