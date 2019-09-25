Двум мужчинам предъявили обвинения за нападение на Озила и Колашинаца
Напавшим на футболистов «Арсенала» Месута Озила и Зеада Колашинаца предъявили обвинения в Лондоне, сообщает Sun. 30-летний Эшли Смит и 26-летний Джордан Нортовер обвиняются в попытке грабежа и угрозе человеку оружием. Также Смит обвиняется в хранении марихуаны.
Завтра Нортовер предстанет перед мировым судом Хайбери. Дело Смита рассмотрит суд Снаресбрука 3 октября.
Напомним, инцидент произошёл на севере Лондона. На машину футболистов напала банда на скутерах, вооруженная ножами. Колашинац голыми руками бросился на грабителей и отогнал их от автомобиля. После этого Колашинац сел обратно в машину, а нападавшие преследовали игроков до ресторана, к которому отправился Озил просить помощи у персонала. После этого преступники скрылись.
На Озила и Колашинаца напали с ножом. Защитник дал отпор бандиту
Никто, к счастью, не пострадал.
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