На Озила и Колашинаца напали с ножом. Защитник дал отбор бандиту

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил и его партнёр по команде Зеад Колашинац подверглист вооружённому нападению преступников, когда проезжали на автомобиле в северном районе Лондона.



Футболисты проезжали на «Мерседесе» через Голдерс-Грин, когда на них напала вооружённая ножами банда на скутерах. В этот момент Озил выскочил из машины и побежал за помощью в рядом расположенный ресторан Likya, с персоналом которого он был знаком. Колашинац тем временем выбежал из автомобиля и вступил в драку с атакующими. Соответствующее видео было снято на камеру случайным свидетелем.

После этого на помощь футболистам прибыли сотрудники ресторана Likya, которые и помогли им отбиться от преступников. Сообщается, что ни Озил, ни Колашинац не пострадали.

Лондонский «Арсенал» дал комментарий по инциденту.



«Мы общались с обоими игроками, с ними всё в порядке», — приводит заявление лондонского клуба Daily Mail.