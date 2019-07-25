На Озила и Колашинаца напали с ножом. Защитник дал отбор бандиту

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил и его партнёр по команде Зеад Колашинац подверглист вооружённому нападению преступников, когда проезжали на автомобиле в северном районе Лондона.
Футболисты проезжали на «Мерседесе» через Голдерс-Грин, когда на них напала вооружённая ножами банда на скутерах. В этот момент Озил выскочил из машины и побежал за помощью в рядом расположенный ресторан Likya, с персоналом которого он был знаком. Колашинац тем временем выбежал из автомобиля и вступил в драку с атакующими. Соответствующее видео было снято на камеру случайным свидетелем.
После этого на помощь футболистам прибыли сотрудники ресторана Likya, которые и помогли им отбиться от преступников. Сообщается, что ни Озил, ни Колашинац не пострадали.
Лондонский «Арсенал» дал комментарий по инциденту.
«Мы общались с обоими игроками, с ними всё в порядке», — приводит заявление лондонского клуба Daily Mail.
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