Юсупов, Паршивлюк, Н`Жье и Кардозу не полетели с «Динамо» на игру с «Лучом»

Московское «Динамо» отправилось во Владивосток на матч 1/16 финала Кубка России против «Луча».



Но из-за травм на игру не смогли отправиться Артур Юсупов, Сергей Паршивлюк, Мигел Кардозу и Клинтон Н`Жье. Все эти игроки продолжают своё восстановление.



Состав «Динамо»: Шунин, Лещук, Морозов, Рыков, Шунич, Евгеньев, Ордец, Рауш, Плиев, Калинин, Каборе, Нойштедтер, Хильемарк, Грулев, Жоаозиньо, Шиманьски, Панченко, Филипп, Шейдаев, Игбун.



Матч «Луч» – «Динамо» состоится 25 сентября. Начало – в 12:00 по мск.