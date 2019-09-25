Юсупов, Паршивлюк, Н`Жье и Кардозу не полетели с «Динамо» на игру с «Лучом»
Московское «Динамо» отправилось во Владивосток на матч 1/16 финала Кубка России против «Луча».
Но из-за травм на игру не смогли отправиться Артур Юсупов, Сергей Паршивлюк, Мигел Кардозу и Клинтон Н`Жье. Все эти игроки продолжают своё восстановление.
Состав «Динамо»: Шунин, Лещук, Морозов, Рыков, Шунич, Евгеньев, Ордец, Рауш, Плиев, Калинин, Каборе, Нойштедтер, Хильемарк, Грулев, Жоаозиньо, Шиманьски, Панченко, Филипп, Шейдаев, Игбун.
Матч «Луч» – «Динамо» состоится 25 сентября. Начало – в 12:00 по мск.
Почеттино — о поражении от команды 4-го дивизиона: в этом и прелесть Кубка Лиги
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