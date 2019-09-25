Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Юсупов, Паршивлюк, Н`Жье и Кардозу не полетели с «Динамо» на игру с «Лучом»

Юсупов, Паршивлюк, Н`Жье и Кардозу не полетели с «Динамо» на игру с «Лучом»
Футбол / Кубок России 0

Московское «Динамо» отправилось во Владивосток на матч 1/16 финала Кубка России против «Луча».

Но из-за травм на игру не смогли отправиться Артур Юсупов, Сергей Паршивлюк, Мигел Кардозу и Клинтон Н`Жье. Все эти игроки продолжают своё восстановление.

Состав «Динамо»: Шунин, Лещук, Морозов, Рыков, Шунич, Евгеньев, Ордец, Рауш, Плиев, Калинин, Каборе, Нойштедтер, Хильемарк, Грулев, Жоаозиньо, Шиманьски, Панченко, Филипп, Шейдаев, Игбун.

Матч «Луч» – «Динамо» состоится 25 сентября. Начало – в 12:00 по мск.

Почеттино — о поражении от команды 4-го дивизиона: в этом и прелесть Кубка Лиги
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент