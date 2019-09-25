Почеттино — о поражении от команды 4-го дивизиона: в этом и прелесть Кубка Лиги

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал сенсационное поражение от команды четвёртого дивизиона Англии «Колчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка английской лиги. Основное время матча завершилось нулевой ничьей – 0:0, а в серии пенальти сильнее оказался «Колчестер» (4:3).
Таким образом, «Колчестер» вышел в 1/8 финала Кубка лиги, а «Тоттенхэм» завершил участие в турнире.
«Колчестер» провёл фантастический матч, нам было сложно. Мы очень разочарованы, что не смогли забить за 90 минут. Ранее им удалось в серии пенальти обыграть «Кристал Пэлас», такое бывает. В этом и прелесть турнира. Может случиться что угодно. Мы хотели пройти дальше, но вылетели», — цитирует Почеттино Metro.
Жеребьёвка 1/8 финала Кубка английской лиги состоится 25 сентября.
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