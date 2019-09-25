Фантастическая реакция Гуайты — в топ-5 сейвов 6-го тура АПЛ

Представлен топ-5 сейвов 6-го тура английской Премьер-лиги.



Открыл пятёрку момент с участием голкипера «Тоттенхэм Хотспур» Пауло Гассаниги, спасшего свои ворота после удара нападающего «Лестер Сити» Джейми Варди и рикошета от защитника.



Вратарь «Бёрнли» Ник Поуп не позволил отличиться форварду «Норвич Сити» Теэму Пукки.



Страж ворот «Кристал Пэлас» Висенте Гуайта продемонстрировал феноменальную реакцию в эпизоде с ударом с близкого расстояния в исполнении защитника «Вулверхэмптона» Мэтта Доэрти.



Вратарь «Вест Хэм Юнайтед» Лукаш Фабиански помог своей команде сохранить сухой счёт в матче с «Манчестер Юнайтед», отбив удар защитника Гарри Магуайра.



Замкнул список сейв Адриана из «Ливерпуля», не позволившего забить нападающему «Челси» Тэмми Абрахаму при выходе один на один.

Видео доступно на «Чемпионате».



С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться здесь.