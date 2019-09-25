Фантастическая реакция Гуайты — в топ-5 сейвов 6-го тура АПЛ

Представлен топ-5 сейвов 6-го тура английской Премьер-лиги.
Открыл пятёрку момент с участием голкипера «Тоттенхэм Хотспур» Пауло Гассаниги, спасшего свои ворота после удара нападающего «Лестер Сити» Джейми Варди и рикошета от защитника.
Вратарь «Бёрнли» Ник Поуп не позволил отличиться форварду «Норвич Сити» Теэму Пукки.
Страж ворот «Кристал Пэлас» Висенте Гуайта продемонстрировал феноменальную реакцию в эпизоде с ударом с близкого расстояния в исполнении защитника «Вулверхэмптона» Мэтта Доэрти.
Вратарь «Вест Хэм Юнайтед» Лукаш Фабиански помог своей команде сохранить сухой счёт в матче с «Манчестер Юнайтед», отбив удар защитника Гарри Магуайра.
Замкнул список сейв Адриана из «Ливерпуля», не позволившего забить нападающему «Челси» Тэмми Абрахаму при выходе один на один.
Видео доступно на «Чемпионате».
С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться здесь.
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