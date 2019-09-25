«Нижний Новгород» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча Кубка начнётся в 19:00

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20 между «Нижним Новгородом» и «Краснодаром». Встреча состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Тихон Калугин (Москва) и Александр Шимарыгин (Сосновый Бор).



«Краснодар», как и остальные клубы Российской Премьер-Лиги, начинает свой путь в Кубке России со стадии 1/16 финала. «Нижний Новгород» в свою очередь стартовал с 1/32 финала, где победил «Арарат» со счётом 3:0.



С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.

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