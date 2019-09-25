Кубок России. 1/16 финала. Стартует элита! LIVE!

12:00. Стартовали матчи на Дальнем Востоке!
11:55. Стартовые составы «Луча» и «Динамо».
11:50. Стали известны составы СКА и «Ахмата».
11:00. В первом временном слоте у нас сегодня две игры на Дальнем Востоке: хабаровский СКА принимает «Ахмат», а «Луч» — «Динамо». В одном можно быть уверенным наверняка: что там, что там гостям придётся туго, и не только из-за акклиматизации…
11:00. Приветствуем вас, друзья! Сегодня в России большой футбольный день — 1/16 финала Кубка России. В борьбу включаются клубы Премьер-Лиги. По заведённой в турнире традиции у младших по рангу перед старшими на этой стадии будет небольшая фора — пресловутые родные стены. Все пары перечислять не будем — сейчас обратим внимание на маршруты топ-команд. «Зенит» гостит в Красноярске, «Спартак» — в Набережных Челнах, ЦСКА — во Владикавказе, «Локомотив» — в Калининграде. Естественно, не забудем и о других матчах. На этой странице вы найдёте самую полную информацию об игровом дне второго по значимости национального турнира. Оставайтесь с нами!
- 25 сентября 2019
-
11:58
-
11:46
-
11:43
-
11:24
-
11:24
-
10:48
-
10:35
-
10:34
-
10:13
-
10:11
-
09:51
-
09:41
-
09:37
-
09:31
-
09:15
-
08:36
-
08:01
-
07:16
-
07:07
-
06:39
-
06:20
-
06:08
-
05:55
-
05:19
-
04:55
-
03:30
-
02:52
-
02:32
-
02:15
-
02:00
-
01:50
-
01:32
-
01:23
-
00:55
-
00:48