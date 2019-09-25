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Кубок России по футболу 2019/20 — онлайн-трансляция 1/16 финала 25.09.2019

Кубок России. 1/16 финала. LIVE!
«Чемпионат»
Кубок России. 1/16 финала. Стартует элита! LIVE!
Все 16 матчей стадии — в одном большом онлайне!
Футбол / Кубок России 0

12:00. Стартовали матчи на Дальнем Востоке!

11:55. Стартовые составы «Луча» и «Динамо».

11:50. Стали известны составы СКА и «Ахмата».

11:00. В первом временном слоте у нас сегодня две игры на Дальнем Востоке: хабаровский СКА принимает «Ахмат», а «Луч» — «Динамо». В одном можно быть уверенным наверняка: что там, что там гостям придётся туго, и не только из-за акклиматизации…

Кубок России. 1/16 финала
25 сентября 2019, среда. 12:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1-й тайм
0 : 0
Ахмат
Грозный
Кубок России. 1/16 финала
25 сентября 2019, среда. 12:00 МСК
Луч
Владивосток
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

11:00. Приветствуем вас, друзья! Сегодня в России большой футбольный день — 1/16 финала Кубка России. В борьбу включаются клубы Премьер-Лиги. По заведённой в турнире традиции у младших по рангу перед старшими на этой стадии будет небольшая фора — пресловутые родные стены. Все пары перечислять не будем — сейчас обратим внимание на маршруты топ-команд. «Зенит» гостит в Красноярске, «Спартак» — в Набережных Челнах, ЦСКА — во Владикавказе, «Локомотив» — в Калининграде. Естественно, не забудем и о других матчах. На этой странице вы найдёте самую полную информацию об игровом дне второго по значимости национального турнира. Оставайтесь с нами!

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