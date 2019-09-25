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«Динамо» вылетело из Кубка России, проиграв «Лучу» в матче 1/16 финала

«Динамо» вылетело из Кубка России, проиграв «Лучу» в матче 1/16 финала
Футбол / Кубок России 0

В 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20 «Луч» принимал московское «Динамо». Матч состоялся на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче был забит на 20-й минуте. Его автором стал защитник Кирилл Марущак, опередивший футболистов гостей после розыгрыша углового удара.

Для «Динамо», как и для остальных клубов Российской Премьер-Лиги, стадия 1/16 финала стала первой в Кубке России. «Луч» в свою очередь стартовал в 1/32 финала, где оказался сильнее «Читы» (1:0).

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».

Кубок России. 1/16 финала
25 сентября 2019, среда. 12:00 МСК
Луч
Владивосток
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Марущак – 20'
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