Силкин — о «Динамо»: нельзя сделать команду из игроков из разных точек планеты

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение московского клуба в матче 1/16 финала Кубка России от «Луча». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Это вообще ни в какие ворота не лезет! Невероятно обидно наблюдать за таким положением дел в «Динамо». Сейчас команду нужно встряхнуть переменами. В команде есть руководители, вот им и решать это. Проблема не только в тренере, их много. Основная состоит в том, что всё, что было своё – потерялось. Академия, которая была одной из лучших в стране – потеряна. Никакой инфраструктуры.

Главная команда должна работать в связке с другими подразделениями. В таких условиях, в которых сейчас находится «Динамо», лучшие игроки будут уходить из академии. Посмотрите на футбольные академии «Спартака», ЦСКА, «Локомотива»: у них есть все условия и лучшие мальчишки будут уходить туда. Невозможно сделать команду из игроков, которых привезли из разных точек планеты, никогда не будет единения, нужен костяк из своих.

У «Динамо» есть отличные молодые игроки – Евгеньев, Грулёв, Москвичёв. Эти парни выросли благодаря тому, что в своё время рубились с мужиками во второй лиге, так как мы вылетели в ФНЛ и не было молодёжной команды. У «Спартака» есть вторая команда, у «Зенита, может стоит с них брать пример? «Динамо» отстаёт на один-два шага от ведущих команд РПЛ», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.