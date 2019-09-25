«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в матче Кубка России

В 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20 «Енисей» принимал петербургский «Зенит». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Енисея» Константин Савичев. На 58-й минуте главный арбитр встречи Николай Волошин назначил пенальти в ворота хозяев, который реализовал хавбек «Зенита» Алексей Сутормин. Через 5 минут полузащитник Роберт Мак вывел петербургскую команду вперёд в счёте.
Таким образом, «Зенит» вышел в следующую стадию турнира, а «Енисей» завершил выступление в нынешнем розыгрыше Кубка России.
С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».
- 25 сентября 2019
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