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Семак: в матче «Енисей» — «Зенит» силы и шансы были абсолютно равны

Семак: в матче «Енисей» — «Зенит» силы и шансы были абсолютно равны
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (2:1).

«Кубковая игра, говорили, что будет очень сложный матч. Силы и шансы были абсолютно равны. Мы играли в гостях, «Енисей» был предельно мотивирован. Большая группа игроков осталась дома в силу разных причин — кто-то из-за травм, кому-то дали отдохнуть.

В первом тайме присутствовала некая скованность, играли не так надежно в обороне, как хотелось бы. Во втором тайме действовали лучше в защите и атаке. В первом тайме тоже создавали моменты, но вместо этого пропустили. Гол, конечно, красивый, но во многом случайный, и сложно кого-то в нем винить. Победили в сложном матче, будем готовиться дальше», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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