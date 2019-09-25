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Российский вратарь Злобин дебютирует в первой команде «Бенфики»

Российский вратарь Злобин дебютирует в первой команде «Бенфики»
Футбол / Прочие турниры 0

Российский голкипер «Бенфики» Иван Злобин попал в стартовый состав лиссабонской команды на матч 1-го тура Кубка лиги с клубом «Витория Гимарайнш». Эта игра станет первой для российского вратаря в составе первой команды «Бенфики».

«Бенфика»: Злобин, Т. Тавареш, Р. Диаш, Н. Тавареш, Жардел, Таарабт, Самарис, Жедсон, Кайо Лукас, Ж. Филипе, Сеферович.

Злобин перешёл в «Бенфику» из «Лейрии» три года назад. В академию «Лейрии» российский голкипер попал из московского ЦСКА в 2015 году. В сезоне-2018/19 Злобин был основным вратарем «Бенфики-Б», играющей во втором дивизионе, а в начале 2019 года был переведен в основную команду. За дубль лиссабонцев российский голкипер провёл 65 матчей и пропустил 86 мячей.

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