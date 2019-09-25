Кононов: сравнивать «Спартак» сейчас с уровнем ПФЛ не надо

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» (2:1).

«Да, мы владели мячом. Создали достаточно моментов, но, к сожалению, не реализовали. Пошла спешка, чтобы быстрее забить гол. В концовке игра была нервная, «КАМАЗ» сильно хотел сравнять счёт. Команда строится, сейчас идёт притирка. Главное, мы победили.

«Спартак» сейчас уровня ПФЛ? Мы были сильнее соперника. Сравнивать сейчас не надо. Давление трибун не сказывается. Трибуны поддерживают. Команда нервничает, хочет побеждать, не хватает реализации. Шюррле приболел, поэтому остался в Москве.

Понсе провёл очень полезный матч. Практически всю игру играл на пределе возможностей. Критика будет всё время, как бы мы ни играли. Это нас только мотивирует. Не буду выделять игрока, важно, чтобы команда прогрессировала. Кто будет выделяться — увидите сами", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.