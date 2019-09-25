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Корян: у «Рубина» такие же 11 футболистов, и нам не важно, команда ФНЛ или РПЛ

Корян: у «Рубина» такие же 11 футболистов, и нам не важно, команда ФНЛ или РПЛ
Футбол / Кубок России 0

Нападающий подмосковных «Химок» Аршак Корян прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с казанским «Рубином» (3:0).

«Мы придерживались своей игры и установки тренера, которая связана с высоким прессингом. Нам нужно было ловить «Рубин» на ошибках, и у нас это неплохо получилось. В целом с установкой справились.

У «Рубина» такие же 11 футболистов, и нам не важно, команда ФНЛ или РПЛ. Мы настраиваемся на каждого соперника. Но нельзя судить по одной игре. Сегодня мы были сильнее, особенно в реализации моментов», — передаёт слова Коряна корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».

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