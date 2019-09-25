Башкиров: у «Рубина» чёрная полоса, мы должны закрасить её белыми красками

Полузащитник казанского «Рубина» Евгений Башкиров прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с подмосковными «Химками» (0:3).
«Сейчас у нас чёрная полоса, которую мы должны закрасить белыми красками и начать выигрывать. Это нужно сделать со своим стилем, тактикой, довести мяч до штрафной, забить гол и при этом не пропустить. Мы сейчас разбираем наши ошибки и пытаемся найти выходы. Надеюсь, на ближайшем домашнем матче мы реабилитируемся перед родными болельщиками.
По игре, ещё раз, мы проиграли — 0-3, и это точка. В Кубке России же точка, верно? Вот и всё», — передаёт слова Башкирова корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.
С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».
- 25 сентября 2019
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:41
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:22
-
22:17
-
22:16
-
22:11
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:54
-
21:48
-
21:41
-
21:37
-
21:33
-
21:29
-
21:22
-
21:21
-
21:13
-
21:03
-
21:00
-
20:59
-
20:54
-
20:51
-
20:51
-
20:39
-
20:36
-
20:31
-
20:23
-
20:22
-
20:21