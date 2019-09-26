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Хет-трик Промеса помог «Аяксу» разгромить «Фортуну»

Хет-трик Промеса помог «Аяксу» разгромить «Фортуну»
Футбол / Прочие турниры 0

«Аякс» разгромил «Фортуну» в перенесённом матче 4-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Итоговый счёт матча — 5:0.

Главным героем встречи стал бывший форвард московского «Спартака» Квинси Промес. На счету 27-летнего нападающего три забитых мяча. Он открыл счёт в матче и поставил финальную точку. В обоих случаях ему ассистировал Душан Тадич. Свой второй мяч он забил на 68-й минуте. Также результативным ударом в составе «Аякса» отличился Давид Нерес. Ещё один гол на счету защитника гостей Киана Харриса, поразившего ворота своей команды.

«Аякс» возглавил турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, набрав в 7 матчах 17 очков. «Фортуна» занимает предпоследнее, 17-е, место. В её активе всего 2 очка.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 4-й тур
25 сентября 2019, среда. 21:45 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
5 : 0
Фортуна
Ситтард-Гелен
1:0 Промес – 50'   2:0 Нерес – 53'   3:0 Промес – 68'   4:0 Харрис – 77' (автогол)   5:0 Промес – 83'
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