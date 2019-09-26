Хет-трик Промеса помог «Аяксу» разгромить «Фортуну»

«Аякс» разгромил «Фортуну» в перенесённом матче 4-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Итоговый счёт матча — 5:0.

Главным героем встречи стал бывший форвард московского «Спартака» Квинси Промес. На счету 27-летнего нападающего три забитых мяча. Он открыл счёт в матче и поставил финальную точку. В обоих случаях ему ассистировал Душан Тадич. Свой второй мяч он забил на 68-й минуте. Также результативным ударом в составе «Аякса» отличился Давид Нерес. Ещё один гол на счету защитника гостей Киана Харриса, поразившего ворота своей команды.

«Аякс» возглавил турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, набрав в 7 матчах 17 очков. «Фортуна» занимает предпоследнее, 17-е, место. В её активе всего 2 очка.