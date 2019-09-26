Конте: понимаем, что, когда «Интер» перестанет побеждать, нас начнут критиковать

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу миланского клуба в матче пятого тура итальянской Серии А с «Лацио». Встреча, проходившая в Милане, завершилась со счётом 1:0. «Интер» одержал уже пятую победу подряд, а Конте стал первым в истории клуба тренером, который стартовал в Серии А так удачно.

«Мы одержали важную победу над очень сильным соперником, который здорово усилился летом. «Лацио» уже четыре года возглавляет Симоне Индзаги.

Пять побед? Этот результат доказывает, что упорный труд приносит результаты. Но я понимаю, что, как только мы перестанем побеждать, нас начнут критиковать. Впрочем, мы к этому готовы», — цитирует Конте Football Italia.

«Интер» после пяти туров возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ювентус» на два очка.