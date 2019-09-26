Форвард «Реала» Родриго: не хочу, чтобы меня сравнивали с Роналдо

Нападающий мадридского «Реала» Родриго высказался о сравнениях с экс-форвардом «сливочных» Роналдо, а также поделился эмоциями от выступления за «Королевский клуб».



«Я не хочу, чтобы меня сравнивали с Роналдо, потому что он один из лучших игроков в истории моей страны и всего мирового футбола.



Тренер знает, что делает, и каждый день он разговаривает со мной, чтобы я продолжал усердно работать. Я в «Реале», и мне неважно, играю я за вторую команду под руководством Рауля или за основу. Я счастлив. Зидан излучает спокойствие и веру, и мне кажется, именно поэтому наши дела идут так хорошо», — приводит слова Родриго Goal.com.



«Реал» объявил о достижении соглашения с «Сантосом» по трансферу Родриго 15 июня 2018 года. Спустя год, в июле 2019-го, юный бразилец перешёл в испанский клуб. Сумма трансфера составила € 45 млн.

Быстрее Родриго свой первый гол за «Реал» забивал только Роналдо