Быстрее Родриго, свой первый гол за «Реал» забивал только Роналдо

Матчи игрового дня шестого тура чемпионата Испании завершились поединком в Мадриде, где «Реал» принимал «Осасуну» (2:0).



На 71-й минуте встречи в игру вступил 18-летний вингер Родриго Гоэс, который сменил другого бразильца 18 летнего Винисиуса Жуниора.



Родриго, только выйдя на поле, получил мяч на левом фланге и вошел в штрафную, откуда нанес точный удар в дальний угол.



С момента его выхода на поле прошло всего 93 секунды. Меньше времени, для первого гола за «Реал» понадобилось только другому бразильцу — легендарному Роналдо (62 секунды).

15 июня 2018 года «Реал Мадрид» объявил о достижении соглашения по трансферу Родриго, согласно которому юный бразилец перешёл в испанский клуб в июле 2019 года. Сумма трансфера составила € 45 млн.