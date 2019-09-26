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Быстрее Родриго, свой первый гол за «Реал» забивал только Роналдо

Быстрее Родриго, свой первый гол за «Реал» забивал только Роналдо
Футбол / Испания 0

Матчи игрового дня шестого тура чемпионата Испании завершились поединком в Мадриде, где «Реал» принимал «Осасуну» (2:0).

На 71-й минуте встречи в игру вступил 18-летний вингер Родриго Гоэс, который сменил другого бразильца 18 летнего Винисиуса Жуниора.

Родриго, только выйдя на поле, получил мяч на левом фланге и вошел в штрафную, откуда нанес точный удар в дальний угол.

С момента его выхода на поле прошло всего 93 секунды. Меньше времени, для первого гола за «Реал» понадобилось только другому бразильцу — легендарному Роналдо (62 секунды).

15 июня 2018 года «Реал Мадрид» объявил о достижении соглашения по трансферу Родриго, согласно которому юный бразилец перешёл в испанский клуб в июле 2019 года. Сумма трансфера составила € 45 млн.

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