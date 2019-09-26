В ФИФА объяснили, почему не учли голоса членов египетской федерации за Салаха

В ФИФА прокомментировали обращение от федерации футбола Египта, пожаловавшейся на пропажу голосов её представителей в номинации на премию The Best, отданных за нападающего «Ливерпуля» и национальной команды Мохамеда Салаха.
«Подписи были выполнены заглавными буквами, из-за чего были расценены как недействительные. Также на листах не было подписи генерального секретаря федерации, что необходимо для учёта голоса», — приводит заявление ФИФА AP News.
Помимо этого, в организации подметили, что в египетскую федерацию обращались за подтверждением отданных голосов и дважды напомнинали, что правильно заполненные формы можно предоставить до 19 августа.
Победителем в номинации стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, которому удалось опередить защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
- 26 сентября 2019
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