Смоллинг прокомментировал дебют в «Роме»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал дебют за римский клуб. «Рома» арендовала Смоллинга до конца сезона у «Манчестер Юнайтед», в дебютной встрече англичанина в Серии А римляне проиграли «Аталанте» со счётом 0:2.

«Я рад, что дебютировал, но расстроен, что мы не смогли победить. У нас амбициозные цели, нужно выигрывать в домашних матчах. Важно, чтобы мы не допускали много таких оплошностей.

Думаю, во втором тайме появилась скорость. В первой половине встречи была слишком плотная борьба. Нам нужно было добавлять во втором тайме, но мы начали слишком медленно», — цитирует Смоллинга пресс-служба «Ромы».

Смоллинг потерял место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» после того, как в клуб перешёл Гарри Магуайр.