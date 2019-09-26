Смоллинг прокомментировал дебют в «Роме»
Защитник «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал дебют за римский клуб. «Рома» арендовала Смоллинга до конца сезона у «Манчестер Юнайтед», в дебютной встрече англичанина в Серии А римляне проиграли «Аталанте» со счётом 0:2.
«Я рад, что дебютировал, но расстроен, что мы не смогли победить. У нас амбициозные цели, нужно выигрывать в домашних матчах. Важно, чтобы мы не допускали много таких оплошностей.
Думаю, во втором тайме появилась скорость. В первой половине встречи была слишком плотная борьба. Нам нужно было добавлять во втором тайме, но мы начали слишком медленно», — цитирует Смоллинга пресс-служба «Ромы».
Смоллинг потерял место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» после того, как в клуб перешёл Гарри Магуайр.
Смоллинг — о переходе в «Рому»: только хорошие англичане уезжают за границу
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