Смоллинг — о переходе в «Рому»: только хорошие англичане уезжают за границу

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг рассказал, почему перешёл в «Рому» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.
«Всем известно, что очень немногие английские игроки уезжают за границу, и те, кто это делает, в основном хорошие игроки, иначе они бы не ушли. Я чувствую, что большая часть их страха связана со знанием иностранных языков. На поле вы можете изучить различные основные термины: «слева», «справа» и «сзади», но вне поля вам нужно знать больше.
Если бы я остался в «МЮ», то был бы уверен, что сыграл столько матчей, сколько достоин. В «Роме» же у меня есть вызов. В конце сезона у меня будет дополнительный опыт, которого нет у других центральных защитников. Остаться в «МЮ» было бы простым решением. Сейчас же у меня прекрасная возможность попробовать себя в ином чемпионате и другой культуре», — приводит слова Смоллинга The Telegraph.
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