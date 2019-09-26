Созин: «Динамо» не бьётся за Хохлова, а он до конца не контролирует ситуацию

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о результатах матчей 1/16 финала Кубка России.

«Уже несколько лет подряд клубы РПЛ не играют на этой стадии Кубка в полную силу, ссылаясь на разные причины. То ротация, потому что тяжёлый календарь, то длинный перелёт. В этом году такого нет — откровенно вторых составов не было. Отметить со знаком минус можно три команды: «Динамо», «Рубин» и «Краснодар».

«Динамо» не играет за Хохлова, в команде нет единства. Проиграть «Лучу» можно, но не в момент, когда над главным тренером висит дамоклов меч. Из этого можно сделать, что команда не хочет Хохлова, а сам он, видимо, ситуацию не контролирует, иначе «Динамо» бы прошло дальше.

Как относиться к Шаронову я не знаю, так как мы не знакомы лично. Роман был замечательным футболистом для Казани, всегда отдавался на 100% клубу, играл самоотверженно и жёстко. Но на тренерском поприще «Рубин» сейчас не узнать — я не понимаю, откуда столько восторгов об их «весёлой и задорной» игре. Они даже вничью сыграть не могут. Я не хочу «Рубину» зла, но ещё пять туров они будут играть, как вчера — окажутся в зоне вылета.

«Краснодару» же после долгой серии поражений проход дальше нужен был как глоток свежего воздуха. Можно свалить на судей, график и травмы, но последние три матча для них закончились со счётом 2:9. Кубок доказал, что никаких случайностей нет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.