Азар: хотел бы, чтобы в фильме обо мне главная роль досталась Брэду Питту

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар ответил на несколько вопросов о себе в преддверии дерби с «Атлетико» в 7-м туре испанской Примеры.
— Опиши дерби одним словом.
— Сумасшествие.
— Какого артиста ты хотел бы воскресить?
— Джонни Холлидея. Он известный певец.
— Если бы о тебе сняли фильм, какого актёра ты выбрал бы на главную роль?
— Брэд Питт.
— Если бы у тебя была машина времени, куда бы ты отправился?
— В будущее.
— Какой твой любимый гол в истории футбола?
— Удар с лёта Зинедина Зидана в матче с «Байером».
— Существуют ли инопланетяне?
— Нет.
— Хотел бы жить вечно?
— А почему нет?
— В какого животного ты хотел бы перевоплотиться?
— В льва.
— Твой любимый фрукт.
— Манго.
— Мексиканская еда или японская?
— Японская.
Матч «Атлетико» — «Реал» состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 28 сентября, начало — в 22:00 мск.
- 26 сентября 2019
-
20:12
-
19:56
-
19:44
-
19:44
-
19:34
-
19:30
-
19:21
-
19:15
-
18:58
-
18:50
-
18:43
-
18:39
-
18:32
-
18:12
-
18:02
-
17:58
-
17:52
-
17:40
-
17:30
-
17:26
-
17:15
-
16:52
-
16:46
-
16:35
-
16:24
-
16:13
-
16:09
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:18
-
15:00
-
14:57