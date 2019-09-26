Азар: хотел бы, чтобы в фильме обо мне главная роль досталась Брэду Питту

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар ответил на несколько вопросов о себе в преддверии дерби с «Атлетико» в 7-м туре испанской Примеры.

— Опиши дерби одним словом.

— Сумасшествие.

— Какого артиста ты хотел бы воскресить?

— Джонни Холлидея. Он известный певец.

— Если бы о тебе сняли фильм, какого актёра ты выбрал бы на главную роль?

— Брэд Питт.

— Если бы у тебя была машина времени, куда бы ты отправился?

— В будущее.

— Какой твой любимый гол в истории футбола?

— Удар с лёта Зинедина Зидана в матче с «Байером».

— Существуют ли инопланетяне?

— Нет.

— Хотел бы жить вечно?

— А почему нет?

— В какого животного ты хотел бы перевоплотиться?

— В льва.

— Твой любимый фрукт.

— Манго.

— Мексиканская еда или японская?

— Японская.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 28 сентября, начало — в 22:00 мск.