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Могилевец: «Рубину» надо прибавлять в единоборствах, у команды с этим проблемы

Могилевец: «Рубину» надо прибавлять в единоборствах, у команды с этим проблемы
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник казанского «Рубина» Павел Могилевец прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с подмосковными «Химками» (0:3).

«Соперник больше хотел этой победы. Футболисты «Химок» выигрывали всю борьбу. Самое главное, в чём мы уступили, — это единоборства. И по итогу проиграли матч.

Мы настраиваемся на каждую игру. Поэтому каждому из нас надо задуматься о причинах таких неудачных матчей. Впереди ещё встречи — надо к ним готовиться и исправлять ситуацию. Каким образом? Сложно сказать. Если бы мы знали, то, наверное, уже бы исправили. Но в первую очередь, мне кажется, нам надо прибавить в таком компоненте, как единоборства. На мой взгляд, у нас с этим есть проблемы», — приводят слова Могилевца «Известия».

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